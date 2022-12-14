Минобороны о подорвавшихся на мине в Кельбаджаре военных

Военнослужащие азербайджанской армии Ахундов Рза Юсиф оглу, Ширинов Мурад Иса оглу и Ибишли Габиль Адалят оглу, получившие ранения в результате разрыва мины 14 декабря в районе села Чираг Кельбаджарского района, продолжают лечение под наблюдением врачей в военно-медицинских учреждениях, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Лечение всех троих военнослужащих продолжается, угрозы их жизни нет", - отмечается в сообщении военного ведомства.