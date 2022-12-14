Зеленский: Если Путин отойдет к границам 1991 года, начнется путь дипломатии

«Почему я против замораживания этой войны? Потому что на Донбассе мы это уже видели. Они отнимают часть территории, а затем замораживают ее на некоторое время, чтобы стать более сильными оккупантами, готовыми к еще большей оккупации», - сказал Зеленский в интервью The Economist, его заявления приводят украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский против замораживания войны и не считает возможным ее окончание после выхода на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года.

«Поймите: мы не воюем с Россией; Россия воюет с нами на нашей территории. Они должны уйти... Сегодня это должно закончиться так, потому что иначе оно не закончено, оно просто застыло. Просто оставить так, как сейчас, сказать, ладно, давайте остановимся, и они возьмут Донбасс, юг нашей страны или часть, а Крым останется у них… Почему? «Потому что пришло время сделать это, и вы должны»? Мы не сможем, этого никто не простит», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, выход на границы 23 февраля 2022 года «не будет финалом». «Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: «Не бойтесь, все хорошо, ядерного оружия нет. И это правильный путь, и весь мир идет туда»», сказал Зеленский, отметив, что «...мы раздали ядерное оружие, обменяли его на гарантии безопасности. Сработали ли эти гарантии? Нет».

«Я говорю «мы должны идти к нашим границам», потому что, если это не сработает, он вернется. Понимаете?... Какие гарантии безопасности? Если он вернется, нам снова помогут с оружием? Может ли это действительно защитить нас от полномасштабного вторжения? Нет.», - считает украинский президент.

По мнению президента Украины, «если он (Путин) сейчас отойдет к границам 1991 года, то начнется возможный путь дипломатии. Вот, кто может повернуть войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать».

«Чем раньше закончится война и, если Россия изберет путь признания трагической ошибки ее начала, тем дольше российский президент будет обеспечивать свою жизнь и жизнь своего окружения», - сказал Зеленский.