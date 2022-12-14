Баку готов оказать всестороннюю помощь армянскому населению Карабахского региона Азербайджана в случае возникновения такой потребности, заявил журналистам глава МИД Джейхун Байрамов.

«У карабахских армян нет никаких проблем ни с продовольствием, ни с медикаментами. Но азербайджанская сторона готова оказать любую помощь по гуманитарным вопросам, если таковая потребуется», - сказал Байрамов.

Глава МИД также заявил, что все вопросы в Карабахском регионе Азербайджана должны решаться в рамках азербайджанского законодательства и с уважением к территориальной целостности страны.

«За последними провокациями стоят силы, которые не заинтересованы в переговорном процессе. Армянской стороне должны быть сделаны серьезные предупреждения для предотвращения провокаций. Все вопросы должны решаться в рамках азербайджанского законодательства, с уважением к территориальной целостности Азербайджана. Лица, которые приехали извне и находятся сейчас там (в Карабахе - ред.), не имеют права обращаться к гражданам. Местное армянское население имеет полное право оставаться, жить в рамках азербайджанского законодательства», - сказал Байрамов журналистам в четверг.