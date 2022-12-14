Один из богатейших россиян и его холдинг попали под санкции США

Под ограничения попали также инвестиционный холдинг «Интеррос», контролируемый Потаниным, Росбанк, который «Интеррос» купил у Société Générale SA в начале этого года. Под санкциями оказались и связанные с ВТБ компании. Сам ВТБ давно находится под санкциями. «Тинькофф» и «Норникель», долями в которых владеет холдинг «Интеррос» Потанина, под санкции США не попали.

О том, что США собираются ввести санкции в отношении Потанина, писала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц. Потанин является акционером ПАО «ГМК «Норильский никель», одного из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля.