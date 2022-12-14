В Молдове недовольны заявлениями Захаровой. Вызвали посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Молдовы Майю Санду во лжи. В ответ внешнеполитическое ведомство этой страны вызвало посла РФ в Молдове Олега Васнецова, чтобы выразить протест. Об этом молдавским СМИ сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

«Агрессивная риторика в последних заявлениях г-жи Захаровой недопустима. Посла России вызвали в МИДЕИ, где ему вручили ноту протеста за эти прямые оскорбления в адрес президента Молдовы», — рассказал Водэ.

В своем последнем заявлении Захарова прокомментировала новый Кодекс о выборах в Молдове, который, по ее мнению, «приведет к ущемлению прав русскоязычного населения Молдовы и нанесет ущерб двусторонним отношениям с Россией». «Осенью 2020 года, напомню, тогда кандидат в президенты Санду, гражданка Румынии, сказала, что приложит все усилия, чтобы, как она сказала, использование русского языка было на уровне, она призывала не верить тому, что говорят, будто после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения. Так что же, она, оказывается, врала тогда? А международные структуры вновь не хотят это замечать», — подчеркнула Захарова.

После этого глава пресс-службы МИДЕИ Даниел Водэ раскритиковал Захарову. «Хотелось бы напомнить официальному представителю российского МИД о том, что в дипломатии есть профессиональная этика, которой мы придерживаемся. Абсолютно неприемлемая манера обращения к лидеру страны, избранной своим народом, это неуважение не только к нашему президенту, но и к каждому гражданину, которого она представляет», — заявил Водэ.