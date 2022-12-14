Миротворцы продолжают переговоры с Азербайджаном и Арменией

Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана и Армении по стабилизации обстановки и восстановлению движения на дороге Ханкенди - Горис, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России в четверг, 15 декабря.

В бюллетене также говорится, что «в зоне ответственности российских миротворцев нарушений и провокаций не зафиксировано».

Отметим, что и ранее в бюллетенях Минобороны РФ сообщалось о переговорах с азербайджанской и армянской сторонами, при этом подробности переговоров не приводятся.