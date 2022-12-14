Досрочно прекращены полномочия судьи Агаева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судьи Сабунчинского районного суда Баку Сулеймана Ахмед оглу Агаева.
Согласно распоряжению, с учетом предложения Судебно-правового совета принимается решение досрочно прекратить полномочия судьи Сабунчинского районного суда Сулеймана Ахмед оглу Агаева. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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