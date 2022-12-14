В Украине назвали сроки нового наступления армии России

Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале. Такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью The Guardian.

По словам Резникова, в рамках так называемой "частичной мобилизации" России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч Москва уже использует для усиления своих подразделений, еще 150 тысяч - тщательно готовит к будущим наступлениям.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - отметил украинский министр.