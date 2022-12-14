Ракеты для IRIS-T и не только: Германия передала Украине новую помощь

Германия передала Украине ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T, сообщили украинские СМИ.

Согласно сообщению, за последнюю неделю Германия доставила в Украину не только ракеты для IRIS-T, но и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ранее Украина получила 10 таких транспортных средств) и 30 тыс. снарядов калибром 40 мм (Киев уже получил 30 тыс. таких снарядов).

Кроме того, доставлены 5 тыс. боеприпасов калибром 155 мм, четыре машины скорой помощи и 18 перевозчиков для грузов.