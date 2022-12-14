За участие в протестах: в Иране двух подростков приговорили к казни

По данным властей, девушка была замечена в «приготовлении коктейлей Молотова» и «написании граффити». Сейчас Шарифи грозит смертная казнь. До оглашения приговора девушка почти месяц провела в тюрьме. По информации правозащитников, Соню серьезно избили во время задержания.

Своего приговора ожидает и 15-летний Амир Хоссейн Рахими. Во время разгона демонстрации подросток был ранен полицейскими, но пулю из его раны не вынимают до сих пор, рассказывает его мать. По ее словам, в тюрьме Амира пытают. За его освобождение иранские власти назначили залог в размере около 11,5 тыс. евро, но у семьи нет возможности собрать эту сумму.