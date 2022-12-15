Зеленский сделал заявление о войне

Следующие полгода войны Украины с Россией станут решающими. Они будут требовать больших усилий, чем за прошедшее время, сказал во время онлайн-обращения к Европейскому совету президент Украины Владимир Зеленский.

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала Россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России значительно дальше нашей границы и суверенитета. Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем это прошедшее время", - заявил президент Украины.