В Евросоюзе не могут согласовать потолок цен на газ

Саммит Евросоюза не смог согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок этого топлива. Решение отложено до 19 декабря. Об этом говорится в четверг, 15 декабря, в итоговом заявлении саммита, сообщил в Twitter пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтс.

"Саммит призвал Совет Евросоюза финализировать работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности, через энергетическую платформу ЕС, обмена газом через границу и создания надежных ценовых ориентиров", – говорится в документе.