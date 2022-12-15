Новая перестрелка на границе и в Карабахе заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций Вооруженных сил Азербайджана.
Согласно сообщению, 15 декабря в 20:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гызылчыг Гаракильсинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.
Кроме того, 15 декабря в 20:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.
Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.