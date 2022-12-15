Перебои в подаче газа в некоторых регионах Азербайджана

Начиная с ночи в Кедабекском и Газахском районах, а также с утра пятницы в горных и предгорных селах Балакенского и Ярдымлинского районов, в связи с резким похолоданием произойдут перебои в подаче газа.

В сообщении ПО «Азеригаз» говорится, из-за резкого похолодания в указанных районах произошел технический сбой в газопроводах, что привело к утечке газа.

С целью устранения сложившейся опасной ситуации на территорию командированы сотрудники аварийной службы ПО. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, принимаются все меры для ликвидации последствий аварии.