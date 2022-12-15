Али Асадов возложил венок к памятнику великому Гейдару Алиеву фото

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, Али Асадов и члены официальной делегации Азербайджана почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили венок к памятнику.