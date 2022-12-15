США пригрозили Турции вторичными санкциями

США готовы вводить вторичные санкции против турецких компаний, которые сотрудничают с попавшими под ограничения российскими, заявил координатор по санкционной политике Госдепа Джеймс О'Брайен.

«Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций, мы будем это делать. И мы будем вводить санкции в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм, когда такое необходимо», - заявил Джеймс О'Брайен.

Представитель Госдепа отметил, что США продолжат «консультации с Турцией и, возможно, Анкаре придется изменить некоторые из ее планов по дальнейшему взаимодействию с Россией».

