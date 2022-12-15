Украина обратилась к властям Грузии из-за Саакашвили

МИД Украины глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который с мая находится в медицинском центре «Вивамед» в Тбилиси в статусе заключенного.

«Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины сообщает, что Михаила Саакашвили планирует посетить уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и призывает власти Грузии предоставить ему доступ.