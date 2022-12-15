У Нетаньяху большие планы по Саудовской Аравии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет пытаться заключить мирное соглашение с Саудовской Аравией. Мир с ведущей страной исламского мира поможет решить и палестино-израильский конфликт. Так израильский политик заявил в интервью саудовскому каналу «Аль-Арабия».

«Думаю, мы сможем выступить с новой мирной инициативой, которая станет огромным шагом вперед в разрешении арабо-израильского и, в конечном счете, палестино-израильского конфликта. Мир с Саудовской Аравией войдет в историю», - цитируют израильские СМИ Нетаньяху.

Политик намерен не только помириться с Саудовской Аравией. Он готов стать посредником между королевством и США. «Традиционный союз США с Саудовской Аравией должен сохраняться. В отношениях между этими странами не должно быть колебаний. Этот альянс – якорь стабильности в нашем регионе. Я поговорю об этом с президентом США», - сказал Нетаньяху.