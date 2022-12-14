Суперкомпьютер назвал победителя мундиаля-2022

Суперкомпьютер Five Thirty Eight назвал победителя чемпионата мира по футболу в Катаре.

По его прогнозам, в финальном матче выиграет сборная Аргентины. Ее шансы машина оценивает в 53%, французов, победителей чемпионата мира-2018, – в 47%, пишут российские СМИ.

В матче за бронзу турнира, по мнению суперкомпьютера, победу одержит команда Хорватии, которой он дал на это 53%. Шансы марокканцев оцениваются в 47%.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. В игре за третье место 17 декабря сразятся команды Хорватии и Марокко.