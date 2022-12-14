Накажут около 200 человек: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Правительства стран Евросоюза достигли согласия по девятому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

Официально об этом пока не объявляли. Пакет санкций должен пройти письменную процедуру согласования к полудню пятницы, цитирует Reuters свои источники среди евродипломатов, после чего его обнародуют.

По данным AFP, в санкционный список включат около 200 человек. Кто именно подпадет под санкции, не уточняется.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке очередного пакета санкций против России около недели назад. СМИ писали, что в девятый пакет санкций войдут ограничения на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов еще нескольких российских банков.