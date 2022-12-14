У Зеленского переговоры с Россией назвали «последним шагом к миру»

Проведение переговоров Москвы и Киева является не первым, а последним шагом к миру, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак изданию Economist.

«Переговоры – это последний шаг к миру, а не первый. Мир – это не просто отсутствие борьбы. Поэтому мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это первое, что должно состояться, прежде чем в Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой», - считает Ермак.

По его словам, абсурдно призывать обе стороны к разговору, когда Россия не может признать право Украины на существование как суверенного государства.

«Пока западные страны не создадут эффективных механизмов для сдерживания российских агрессоров, наказания их и не заставят их выполнять свои обязательства согласно международному праву, любые переговоры позволят России использовать дипломатию как оружие, давая себе перерыв для подготовки к следующему акту агрессии», - убежден Ермак.