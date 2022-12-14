Леонид Швец, автор haqqin.az 00:52

В Украине есть герой, обладающий непоколебимым авторитетом: это главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Даже у Владимира Зеленского, который неоднократно признавался на Западе самым популярным человеком 2022 года и выдающимся лидером, есть нелюбители из оппозиционного политического лагеря, но Залужного глубоко уважают абсолютно все. Ведь это под его командованием ВСУ сначала остановили намного более сильную российскую армию, что считалось невозможным, а затем погнали ее прочь с украинской земли.

Неудивительно, что его интервью британскому журналу The Economist стало большим событием: Залужный погружен в важную и тяжелую работу, детали которой к тому же не подлежат разглашению. Тем ценнее каждое слово генерала. Ключевой момент из сказанного главкомом ВСУ – это подготовка к отражению большого российского наступления, которое непременно последует, не сомневается Залужный, идет полным ходом, и довооружение украинской армии, которое позволит вытеснить врага до международно признанных границ Украины. Валерий Залужный совсем не склонен недооценивать мобилизацию, проведенной в России. Хотя качество новых солдат невысоко, их большое количество и покорная готовность умирать «за царя» создают возможность нового наступления на Киев, которого можно ожидать к концу зимы. Почему Киев?

Потому что это единственно перспективный вариант в стратегическом отношении, бои на Донбассе ничего, по большому счету, не решают. Поэтому и февральская попытка взять Киев, считает генерал, имела смысл, поскольку это самый простой способ добиться цели: «Я бы поступил точно так же». И это уже заслуга украинских сил обороны, что гораздо меньшими силами им удалось сорвать эти планы. Растратив свои основные ресурсы, рассчитанные на три месяца войны, сейчас российское командование пытается сковать украинские силы, лишить их инициативы, а тем временем накопить потенциал и подготовить новый удар. Помимо Киева, это может быть и южное направление. Видимо, речь идет о Запорожской области. По словам Залужного, Украине дополнительная мобилизация не нужна: «У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. Мне достаточно, мне не надо еще сотни тысяч».