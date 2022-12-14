Россия предупреждает США

Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot будет «очередным провокационным шагом», который может обернуться «непредсказуемыми последствиями», предупредило посольство России в Вашингтоне.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипведомства, отмечается, что США «все глубже втягиваются в войну» и «наносят колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создают дополнительные риски для глобальной безопасности».

Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину. О поставках могут объявить на этой неделе, осталось лишь получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина. Три американских чиновника сказали телеканалу, что решение будет положительным. После этого батареи доставят в Украину «в кратчайшие сроки», а военных ВСУ научат пользоваться ими на базе США в Германии.