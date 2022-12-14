Туркменистан сказал «нет» американским дипломатам… но готов выбрать Азербайджан расклад американских аналитиков

Отдел информации

Туркменистан заявил американским дипломатам, что не заинтересован в проекте строительства 78-километрового «мини-газопровода», соединяющего нефтяное месторождение Мактумгули в Каспийском море с азербайджанской группой месторождений Азери – Чираг – Гюнешли.

Напомним, что, согласно проекту, по новому газопроводу предполагалось транспортировать до 10 миллиардов кубометров туркменского газа. Вместо этого Туркменистан хочет построить более крупный газопровод для транспортировки 30 миллиардов кубометров голубого топлива в Европу через Азербайджан.

Туркменистан не заинтересован в проекте «мини-газопровода» из Мактумгули

Ранее с идеей строительства малого газопровода для доставки природного газа с нефтяного месторождения Махтумкули, находящегося в туркменистанской части Каспийского моря, на азербайджанскую платформу Азери – Чираг – Гюнешли выступила компания Trans Caspian Resources, зарегистрированная в американском штате Флорида. Как уже сообщал haqqin.az, соруководителем данной организации является Аллан Мастард, бывший посол США в Туркменистане, а управляет ею Берт Уотсон, американский энергетический лоббист с большим стажем.

Помимо них в состав консультативного совета Trans Caspian Resources входят два бывших топ-менеджера компании British Petroleum (ВР) – крупнейшего в Азербайджане иностранного инвестора, – а также Роб Собхани, азербайджанский лоббист в Вашингтоне.

Джон Робертс, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, и Джулиан Боуден, бывший экономист BP и старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES), проанализировали недавнее заявление Туркменистана о выходе из проекта. В своем заключении, опубликованном Атлантическим советом, эксперты написали следующее:

«[Туркменистан] сигнализирует о том, что он ни за что «не встанет с постели» и не примет участия в проекте. Вдохновить его может только реализация его давней идеи о строительстве трубопровода мощностью 30 миллиардов кубометров в год. Но построить такую линию и, что более важно, организовать дальнейшую транспортировку и продажу топлива в Турцию и ЕС гораздо сложнее, чем реализовать проект строительства простого соединителя».

За предложением стоит экс-посол США в Туркменистане Аллан Мастард

Эксперты также заявили:

«Более того, Туркменистан, вероятно, потребует подписания долгосрочного контракта, который сам ЕС предоставить не сможет, а европейские компании не смогут и не захотят подписывать. В целом следует констатировать, что до 2030 года никаких решительных действий касательно любых долгосрочных контрактов не может быть предпринято, поскольку до этого времени ЕС должен выйти из своего текущего [энергетического] кризиса, связанного с нестабильными поставками топлива. Это не быстрый процесс, а ЕС в настоящее время еще только встал на путь построения новой энергетической системы, основанной на возобновляемых источниках энергии».

Авторы анализа признали в сноске, что они входят в состав консультативного совета проекта по прокладке 78-километровой соединительной линии между туркменским месторождением Махтумкули, оператором которого является Petronas, и газосборными сооружениями на азербайджанских месторождениях Азери – Чираг – Гюнешли, оператором которых является BP.

Американские аналитики заявили, что на встрече с экспертами университета ADA, состоявшейся 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил наилучший выход из сложившейся тупиковой ситуации с транспортировкой туркменского газа в Европу. Он сказал, что строительство Транскаспийского газопровода зависит от самого Туркменистана.

Алиев открыто заявлял, что Туркменистан сам должен принять решение

«Они должны сами принять решение, но при этом хотят, чтобы это сделали мы. Но им всё-таки придется предпринять какие-то самостоятельные действия. Мы же, в свою очередь, никаких действий предпринимать не будем».

Туркменистан обладает пятыми по величине запасами газа в мире, но единственным крупным экспортным рынком для страны остается Китай. Москва может неодобрительно отнестись к инициативе Ашхабада участвовать в любом проекте, который мог бы привести к замещению огромных объемов российского газа, ранее поставлявшегося в Европу, но ставшего теперь невостребованным из-за последствий войны на Украине.

Робертс и Боуден пришли к выводу, что проблема заключается в почти полном несоответствии между европейскими требованиями и устремлениями Туркменистана. Европе газ нужен прямо сейчас. С технической точки зрения, это можно было бы осуществить в относительно короткие сроки, например, в рамках проекта Trans Caspian Connector.

В результате можно бы было связать морские объекты Туркменистана и Азербайджана 78-километровым трубопроводом. Ориентировочная стоимость проекта – около 400-600 миллионов долларов; срок реализации проекта выглядит весьма небольшим: потребуется всего нескольких месяцев после получения необходимых разрешений со стороны обоих государств и перечисления требующихся финансовых средств.

С другой стороны, этот «мини-газопровод» может стать одним из стартовых компонентов проекта по строительству крупного газопровода, рассчитанного на транспортировку 30 миллиардов кубометров газа в год. Американские аналитики отмечают, что возможность Туркменистана перекачивать газ в Европу по азербайджанскому маршруту хоть и ограничена, но в настоящее время всё же имеет перспективы. Так, достигнутое между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном в ноябре 2021 года соглашение о свопе по газу, детали которого не разглашаются, может позволить передавать в Европу до 3 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, что вчера в Авазе, на каспийском побережье Туркменистана, прошел трехсторонний саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. Главной темой этого саммита стало исследование возможностей транспортировки туркменского газа в Европу через Азербайджан и Турцию.