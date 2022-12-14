Туркменистан сказал «нет» американским дипломатам… но готов выбрать Азербайджан расклад американских аналитиков
Туркменистан заявил американским дипломатам, что не заинтересован в проекте строительства 78-километрового «мини-газопровода», соединяющего нефтяное месторождение Мактумгули в Каспийском море с азербайджанской группой месторождений Азери – Чираг – Гюнешли.
Напомним, что, согласно проекту, по новому газопроводу предполагалось транспортировать до 10 миллиардов кубометров туркменского газа. Вместо этого Туркменистан хочет построить более крупный газопровод для транспортировки 30 миллиардов кубометров голубого топлива в Европу через Азербайджан.
Ранее с идеей строительства малого газопровода для доставки природного газа с нефтяного месторождения Махтумкули, находящегося в туркменистанской части Каспийского моря, на азербайджанскую платформу Азери – Чираг – Гюнешли выступила компания Trans Caspian Resources, зарегистрированная в американском штате Флорида. Как уже сообщал haqqin.az, соруководителем данной организации является Аллан Мастард, бывший посол США в Туркменистане, а управляет ею Берт Уотсон, американский энергетический лоббист с большим стажем.
Помимо них в состав консультативного совета Trans Caspian Resources входят два бывших топ-менеджера компании British Petroleum (ВР) – крупнейшего в Азербайджане иностранного инвестора, – а также Роб Собхани, азербайджанский лоббист в Вашингтоне.
Джон Робертс, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, и Джулиан Боуден, бывший экономист BP и старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES), проанализировали недавнее заявление Туркменистана о выходе из проекта. В своем заключении, опубликованном Атлантическим советом, эксперты написали следующее:
«[Туркменистан] сигнализирует о том, что он ни за что «не встанет с постели» и не примет участия в проекте. Вдохновить его может только реализация его давней идеи о строительстве трубопровода мощностью 30 миллиардов кубометров в год. Но построить такую линию и, что более важно, организовать дальнейшую транспортировку и продажу топлива в Турцию и ЕС гораздо сложнее, чем реализовать проект строительства простого соединителя».
Эксперты также заявили:
«Более того, Туркменистан, вероятно, потребует подписания долгосрочного контракта, который сам ЕС предоставить не сможет, а европейские компании не смогут и не захотят подписывать. В целом следует констатировать, что до 2030 года никаких решительных действий касательно любых долгосрочных контрактов не может быть предпринято, поскольку до этого времени ЕС должен выйти из своего текущего [энергетического] кризиса, связанного с нестабильными поставками топлива. Это не быстрый процесс, а ЕС в настоящее время еще только встал на путь построения новой энергетической системы, основанной на возобновляемых источниках энергии».
Авторы анализа признали в сноске, что они входят в состав консультативного совета проекта по прокладке 78-километровой соединительной линии между туркменским месторождением Махтумкули, оператором которого является Petronas, и газосборными сооружениями на азербайджанских месторождениях Азери – Чираг – Гюнешли, оператором которых является BP.
Американские аналитики заявили, что на встрече с экспертами университета ADA, состоявшейся 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил наилучший выход из сложившейся тупиковой ситуации с транспортировкой туркменского газа в Европу. Он сказал, что строительство Транскаспийского газопровода зависит от самого Туркменистана.
«Они должны сами принять решение, но при этом хотят, чтобы это сделали мы. Но им всё-таки придется предпринять какие-то самостоятельные действия. Мы же, в свою очередь, никаких действий предпринимать не будем».
Туркменистан обладает пятыми по величине запасами газа в мире, но единственным крупным экспортным рынком для страны остается Китай. Москва может неодобрительно отнестись к инициативе Ашхабада участвовать в любом проекте, который мог бы привести к замещению огромных объемов российского газа, ранее поставлявшегося в Европу, но ставшего теперь невостребованным из-за последствий войны на Украине.
Робертс и Боуден пришли к выводу, что проблема заключается в почти полном несоответствии между европейскими требованиями и устремлениями Туркменистана. Европе газ нужен прямо сейчас. С технической точки зрения, это можно было бы осуществить в относительно короткие сроки, например, в рамках проекта Trans Caspian Connector.
В результате можно бы было связать морские объекты Туркменистана и Азербайджана 78-километровым трубопроводом. Ориентировочная стоимость проекта – около 400-600 миллионов долларов; срок реализации проекта выглядит весьма небольшим: потребуется всего нескольких месяцев после получения необходимых разрешений со стороны обоих государств и перечисления требующихся финансовых средств.
С другой стороны, этот «мини-газопровод» может стать одним из стартовых компонентов проекта по строительству крупного газопровода, рассчитанного на транспортировку 30 миллиардов кубометров газа в год. Американские аналитики отмечают, что возможность Туркменистана перекачивать газ в Европу по азербайджанскому маршруту хоть и ограничена, но в настоящее время всё же имеет перспективы. Так, достигнутое между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном в ноябре 2021 года соглашение о свопе по газу, детали которого не разглашаются, может позволить передавать в Европу до 3 миллиардов кубометров газа в год.
Напомним, что вчера в Авазе, на каспийском побережье Туркменистана, прошел трехсторонний саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. Главной темой этого саммита стало исследование возможностей транспортировки туркменского газа в Европу через Азербайджан и Турцию.