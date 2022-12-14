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Туркменистан заявил американским дипломатам, что не заинтересован в проекте строительства 78-километрового «мини-газопровода», соединяющего нефтяное месторождение Мактумгули в Каспийском море с азербайджанской группой месторождений Азери – Чираг – Гюнешли. Напомним, что, согласно проекту, по новому газопроводу предполагалось транспортировать до 10 миллиардов кубометров туркменского газа. Вместо этого Туркменистан хочет построить более крупный газопровод для транспортировки 30 миллиардов кубометров голубого топлива в Европу через Азербайджан.

Ранее с идеей строительства малого газопровода для доставки природного газа с нефтяного месторождения Махтумкули, находящегося в туркменистанской части Каспийского моря, на азербайджанскую платформу Азери – Чираг – Гюнешли выступила компания Trans Caspian Resources, зарегистрированная в американском штате Флорида. Как уже сообщал haqqin.az, соруководителем данной организации является Аллан Мастард, бывший посол США в Туркменистане, а управляет ею Берт Уотсон, американский энергетический лоббист с большим стажем. Помимо них в состав консультативного совета Trans Caspian Resources входят два бывших топ-менеджера компании British Petroleum (ВР) – крупнейшего в Азербайджане иностранного инвестора, – а также Роб Собхани, азербайджанский лоббист в Вашингтоне. Джон Робертс, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, и Джулиан Боуден, бывший экономист BP и старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES), проанализировали недавнее заявление Туркменистана о выходе из проекта. В своем заключении, опубликованном Атлантическим советом, эксперты написали следующее: «[Туркменистан] сигнализирует о том, что он ни за что «не встанет с постели» и не примет участия в проекте. Вдохновить его может только реализация его давней идеи о строительстве трубопровода мощностью 30 миллиардов кубометров в год. Но построить такую линию и, что более важно, организовать дальнейшую транспортировку и продажу топлива в Турцию и ЕС гораздо сложнее, чем реализовать проект строительства простого соединителя».

Эксперты также заявили: «Более того, Туркменистан, вероятно, потребует подписания долгосрочного контракта, который сам ЕС предоставить не сможет, а европейские компании не смогут и не захотят подписывать. В целом следует констатировать, что до 2030 года никаких решительных действий касательно любых долгосрочных контрактов не может быть предпринято, поскольку до этого времени ЕС должен выйти из своего текущего [энергетического] кризиса, связанного с нестабильными поставками топлива. Это не быстрый процесс, а ЕС в настоящее время еще только встал на путь построения новой энергетической системы, основанной на возобновляемых источниках энергии». Авторы анализа признали в сноске, что они входят в состав консультативного совета проекта по прокладке 78-километровой соединительной линии между туркменским месторождением Махтумкули, оператором которого является Petronas, и газосборными сооружениями на азербайджанских месторождениях Азери – Чираг – Гюнешли, оператором которых является BP. Американские аналитики заявили, что на встрече с экспертами университета ADA, состоявшейся 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил наилучший выход из сложившейся тупиковой ситуации с транспортировкой туркменского газа в Европу. Он сказал, что строительство Транскаспийского газопровода зависит от самого Туркменистана.