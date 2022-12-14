Два землетрясения произошли в Азербайджане

В двух районах Азербайджана в четверг, 16 декабря, произошли землетрясения.

Согласно сообщению Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук, подземные толчки магнитудой 3,9 были зафиксированы в 23:04 в 22 км к юго-востоку от Саатлинской сейсмостанции, в Саатлинском районе. В жилых кварталах вблизи эпицентра землетрясение ощущалось силой до 3 баллов. Эксперты сообщают, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 37 км.

Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 23:09 на территории Шемахи. Эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах к западу от сейсмостанции Гобустан. Очаг землетрясения залегал на глубине 24 километров, отметили в сейсмослужбе.