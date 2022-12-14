Ожесточенные бои под Бахмутом: россияне идут «как зомби»

Бахмутское направление уже несколько недель остается самой горячей точкой на всей линии украинского фронта. Здесь идут ожесточенные бои, непрерывно работает артиллерия.

The Insider пишет, что украинские военные рассказывают, что тактика России здесь – «завалить всё трупами». Российские военные идут группами по 30 человек, «как зомби», пытаясь продавить позиции ВСУ.

Российские телеграм-каналы утверждают, что боевики ЧВК «Вагнер» пытаются атаковать к югу от Бахмута, со стороны Курдюмовки, на восточных окраинах города идут встречные бои. Под Соледаром также идут встречные бои в районе Бахмутского и села Белогоровка Донецкой области.