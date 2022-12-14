Отдел информации 01:35

В связи с событиями на дороге Лачин – Ханкенди антироссийская риторика в Армении стала еще острее. Во время внеочередного заседания парламента Армении, состоявшегося 14 декабря, депутаты от правящей партии «Гражданский договор» выступили с прямыми обвинениями в адрес Москвы. Они заявили даже, что Россия пытается втянуть Армению в войну с Азербайджаном. Согласно имеющейся информации, спикер парламента Армении Ален Симонян сказал, что «пора начинать обсуждение замены российских миротворцев в Карабахе международными силами». Оппозиция, состоящая в основном из пророссийских активистов, не участвовала во внеочередном заседании парламента, обосновав это тем, что в заявление правящей фракции по итогам сессии не включен пункт о «невозможности нахождения Карабаха в составе Азербайджана». Однако спикер Ален Симонян заявил в начале встречи, что в тексте заявления оппозиции была выражена поддержка в адрес российских миротворцев. Правящая фракция с такой формулировкой не согласилась.

В ходе встречи депутаты от правящей партии подвергли Россию резкой критике. Проправительственный депутат Виген Хачатрян заявил, что Москва хочет втянуть Армению в войну. По его словам, азербайджанцы поставили палатку на дороге прямо перед постом российских миротворцев, и никто этому не воспрепятствовал. «Вы видели, чтобы кто-то из миротворцев подошел и сказал, чтобы они не блокировали дорогу? Иными словами, я более чем убежден, что Российская Федерация хочет втянуть нас в войну с Азербайджаном и с нетерпением ждет, когда карабахцы не выдержат и взорвут гранату. И тем самым, на мой взгляд, Россия пытается отказаться от Карабаха и взамен получить от Азербайджана Армению», - сказал Хачатрян. Провластные депутаты отметили, что в тексте заявления парламента следует не призывать, а требовать от российских миротворцев выполнения своих обязательств. «И в этом нет ничего ужасного, потому что мы имеем право требовать», - сказал Овик Агазарян.

«По крайней мере, в части нашего обращения, адресованного Российской Федерации, мы призываем использовать слово «требуем», - отметил Арсен Торосян. После этого депутат Виген Хачатрян снова взял слово и сказал, что российскому государству должно быть «стыдно» за то, что произошло в «Лачинском коридоре». Он подчеркнул: посольство США в Баку делает заявление о случившемся, но посольство России в Армении хранит молчание. «Пусть встанут и поедут в Лачин. Их государство позорит себя», - отметил Хачатрян. По итогам обсуждений от имени парламента Армении было составлено заявление, призывающее Россию выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с договоренностями, достигнутыми 10 ноября 2020 года.

Газета «Грапарак», издаваемая в Армении, пишет, что Пашинян на вчерашнем заседании поручил депутатам от партии «Гражданский договор» использовать жесткую риторику в адрес России. По данным газеты, хотя Пашинян не встречался с парламентской фракцией правящей партии по поводу событий в Лачинском коридоре, он направил депутатам инструкции через своих близких друзей. Согласно этим инструкциям, депутаты на совещании должны были раскритиковать российских миротворцев и возложить всю ответственность за сложившуюся ситуацию на российскую сторону. Критику России, пусть и не прямую, сегодня продолжил и сам премьер-министр Никол Пашинян. На заседании правительства он заявил о «странности» того факта, что «некоторые союзники Армении» до сих пор не отреагировали на произошедшее в Лачинском коридоре.

Пророссийская оппозиция, в свою очередь, уже не может защищать Россию с прежним рвением. Теперь ей приходится применять более мягкую риторику с целью возложить вину за случившееся на власти самой Армении. Вчера вечером на центральной площади Еревана сторонники оппозиции собрались по призыву Ишхана Сагателяна, который вот уже почти два года ведет безуспешную уличную кампанию по отстранению Пашиняна от власти. Среди присутствующих оказался бывший президент страны Серж Саргсян, который в беседе с журналистами попытался встать на защиту России. По его словам, «все союзники» Армении смогут выполнить свои обязательства, но прежде всего должна выполнить свои обязательства сама Армения. «Никто не может воевать, решать сложные проблемы за нас, если мы не сделаем этого сами. Те управляющие, которых вы называете властью, – могут ли они сказать, что входит, а что не входит в обязанности миротворцев? То, что прописано в заявлении от 9 ноября, не выполняется. Не надо перекладывать свои проблемы на кого-то другого. Четыре года назад виновными были бывшие, сейчас винить бывших сложно, уже винят миротворцев и россиян.