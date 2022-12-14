На встрече Фуад Нагиев выразил уверенность в том, что "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма", подписанный 13 декабря между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Японским агентством по туризму, будет способствовать развитию туристических связей между нашими странами и увеличению обмена информацией.

15 декабря в Токио состоялась встреча председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева с министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тецуо Сайто.

Говоря о внимании, уделяемом на государственном уровне развитию туризма в Азербайджане в последние годы, председатель ГАТ отметил, что Баку обладает широким туристическим потенциалом, на освобожденных от оккупации территориях проводятся крупномасштабные восстановительные и реконструкционные работы, а также в стране установился благоприятный инвестиционный климат. Фуад Нагиев пригласил господина Тэцуо Сайто в Азербайджан.

В свою очередь, японский министр отметил, что Азербайджан может привлечь внимание японских туристов как важное направление, расположенное на Шелковом пути, и что Шелковый путь может служить связующим мостом между нашими народами с точки зрения истории и культуры. Он подчеркнул важность открытия прямых авиарейсов и проведения необходимых обсуждений для развития туристических связей.

Присутствовавший на встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, отметив, что дипломатические отношения между двумя странами в течение 30 лет развиваются по восходящей линии, отметил, что туризм положительно повлияет на устойчивое развитие азербайджано-японских дружественных отношений.

В рамках визита азербайджанской делегации в Японию также состоялась встреча председателя ГАТ Фуада Нагиева с президентом Ассоциации японских туристических агентств (JATA) Тадаши Шимура.

На встрече между представителями туристических агентств двух стран были проведены переговоры о возможном сотрудничестве, состоялся обмен мнениями о реализации мер по повышению осведомленности японских туристов о туристических возможностях Азербайджана, целесообразности создания туристического представительства Азербайджана в Токио.