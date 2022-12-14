В США рассекретили тысячи документов об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США опубликовали около 13 тысяч документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года «О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди», - говорится в сообщении.

В архивах отметили, что досье насчитывает примерно пять миллионов страниц. Свыше 97 процентов уже находятся в открытом доступе.