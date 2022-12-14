Иран кипит: манифестации, «коктейли Молотова», убийство офицера КСИР и угрозы Хаменеи наш обзор
Как сообщают haqqin.az источники в Тегеране, несмотря на репрессии властей, уже четвертый месяц не спадает волна беспрецедентных акций протеста, захлестнувшая Иран. Последние демонстрации прошли в городах Бухешр, Ардабиль, Ахваз, Исфахан, Тегеран, Карадж, Русдар...
По обвинению в оказании сопротивления и убийстве басиджистов к смертной казни были приговорены пять человек.
Из-за продолжающихся поджогов прекращены занятия в медресе в Бушехре. В этом же городе было сожжено крупное медресе имени имама Хомейни.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной проповеди выразил негодование поджогами офисов пятничных имамов и медресе, пообещав положить конец бесчинствам протестующих, которых имам назвал «головорезами» и «кровососущими насекомыми».
Тем временем, как утверждают западные СМИ, иранское студенчество перешло к тактике «немых протестов», когда без скандирований антиправительственных лозунгов и шумовых эффектов перекрываются целые улицы, на которых студенты молча сжигают хиджабы и плакаты с фотографиями Хомейни, Хаменеи и Сулеймани.
В Ахвазе демонстранты «коктейлями Молотова» подожгли военную базу, а в Кирман Шехре участники протестов полностью перекрыли все въезды и выезды из города.
Студентки Технического университета Сенадеджа в провинции Курдистан коллективно сбросили хиджабы, скандируя «Смерть Хаменеи!».
Тем временем, не утихают антиправительственные выступления в священном городе Кум, где группа студентов предприняла попытку прорваться в дом депутата меджлиса от этого города Муджтаба Зиннури.
В городе Пираншехр провинции Лористан неизвестными был убит офицер КСИР Рза Бабаи, а перед домом казненного участника протестов Мохсена Шикари уже несколько дней стоят сотни людей со свечами в память о гражданском активисте.
В Тегеране студенты Технологического университета подожгли офис отделения Басидж, а на улице Саттархана, где басиджисты пытались арестовать вышедшую из дома женщину, между прохожими и силовиками вспыхнула потасовка, которая на глазах переросла в стихийную акцию протеста.
Улица заполнилась горожанами, которые скандировали: «Смерть диктатору!». Одновременно акции протеста прошли на улице Хефтхоз, а также на улице Ингилаб, где участвовавшие в ней женщины публично сбросили с себя хиджабы.
Согласно попавшему в руки хакерской группы Black Reward отчету информационного агентства Fars, подготовленного руководителем спецслужбы СИПАХ для служебного пользования, за поддержку акций протестов арестовано уже 115 иранских военнослужащих.