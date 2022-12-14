Как сообщают haqqin.az источники в Тегеране, несмотря на репрессии властей, уже четвертый месяц не спадает волна беспрецедентных акций протеста, захлестнувшая Иран. Последние демонстрации прошли в городах Бухешр, Ардабиль, Ахваз, Исфахан, Тегеран, Карадж, Русдар...

По обвинению в оказании сопротивления и убийстве басиджистов к смертной казни были приговорены пять человек.

Из-за продолжающихся поджогов прекращены занятия в медресе в Бушехре. В этом же городе было сожжено крупное медресе имени имама Хомейни.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной проповеди выразил негодование поджогами офисов пятничных имамов и медресе, пообещав положить конец бесчинствам протестующих, которых имам назвал «головорезами» и «кровососущими насекомыми».