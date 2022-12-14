Пашинян: никто не гарантирует открытие Лачинской дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в четверг, 15 декабря, закрытую встречу с членами правящей фракции «Гражданский договор», в ходе которой обсуждалось ситуация в Лачинском коридоре, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению, встреча прошла бурно, при этом в ходе обсуждения не прозвучали ответы на вопросы депутатов о том, когда будет открыта дорога.

Отмечается, что Пашинян рассказал депутатам, что находится на связи с парламентариями разных стран и международными организациями, однако никто из них не дает гарантий открытия коридора.

О посредничестве России Пашинян вообще ничего конкретного не сказал.