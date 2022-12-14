Франция продолжает исход из Африки: последние французские солдаты ушли из ЦАР

Остававшиеся в Центрально-Африканской Республике последние 47 из 130 военнослужащих французского контингента покинули в четверг, 15 декабря, страну, сообщила газета Le Monde.

"Последние 47 французских солдат логистической миссии (Mislog-B) вылетели из аэропорта Банги... на борту транспортного самолета C130. Основная часть от 130 военных, составлявших контингент, покинула Центрально-Африканскую Республику в последние недели", - пишет газета со ссылкой на вооруженные силы.

Отметим, что несколько месяцев назад французские военные, участвовавшие в операции "Бархан", покинули Мали в связи с решением властей этой страны расторгнуть двустороннее соглашение в сфере обороны. Портал Axios ранее писал, что в африканских странах растет влияние России. "Франция оставалась доминирующей силой в Западной Африке в течение продолжительного времени после деколонизации", однако, "по всей видимости, там растет влияние России", отмечало издание.