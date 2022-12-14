Зеленский: все россияне несут ответственность за войну

Всё российское общество несет ответственность за войну России против Украины, сказал в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, насколько важно продолжать говорить с россиянами, президент Украины ответил, что граждане РФ "позволили лидеру, которого они избрали, захватить и уничтожать другую землю".

По словам президента Украины, в этом обществе "есть преступники, а есть те, кто очень долго молчал, а потом сказал: "Мы не можем молчать". Зеленский призвал российское общество "не бояться" и выходить на улицы. Те, кто выступил против агрессии, до этого "много лет молчали", подчеркнул он.