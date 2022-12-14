Теракт в Турции ВИДЕО
В городе Диярбакыр произошел подрыв заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили девять полицейских, сообщили власти города в твиттере.
Взрыв произошел около 5:00 по местному времени. Заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом с полицейскими, когда тот проезжал мимо. Полиция задержала двоих подозреваемых, пишет CNN Turk.
«Полицейские госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», - сообщили местные власти.
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