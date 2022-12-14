В городе Диярбакыр произошел подрыв заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили девять полицейских, сообщили власти города в твиттере.

Взрыв произошел около 5:00 по местному времени. Заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом с полицейскими, когда тот проезжал мимо. Полиция задержала двоих подозреваемых, пишет CNN Turk.

«Полицейские госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», - сообщили местные власти.