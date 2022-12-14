Вучич: Россия вводила санкции, вооружала Хорватию

Сербия не имеет обязательств перед Россией, но не будет вводить санкции, пока ее жизненные интересы не будут под угрозой, сообщил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу RTS.

«У нас нет обязательств перед Россией. Россия ввела санкции в 1992 году, вооружала Хорватию, помогла независимости Черногории. У меня свои моральные обязательства, пока мы можем выдержать, пока наши жизненные или экзистенциальные интересы не будут под угрозой (мы не введем санкции против России)», - заявил Вучич.

Лидер Сербии отметил, что все ждали введения санкций против РФ сразу после выборов, состоявшихся 3 апреля, но этого не произошло.

После начала российского вторжения в Украину Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить антироссийские санкции.