Брось «Шеш», получи в 10 раз больше – сказочная кампания от Kontakt

Всеми любимая кампания сети магазинов «Kontakt», которая многие годы наполняла радостью дома своих клиентов, возвращается в полностью новом формате и с большим сюрпризом.

Сейчас вы можете, бросив Шеш, вернуть не 2-кратную и даже не 3-кратную, а 10-кратную стоимость купленного товара. Для этого достаточно прийти в любой магазин «Kontakt Home» или «Kontakt Smart» с 16 декабря по 15 января и купить понравившуюся продукцию наличными со скидкой до 50% или в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Условия радующей кампании «Брось «шеш», получи в 10 раз больше!» действительно очень просты. Итак, после покупки любого товара:

если бросите «шеш» (шесть) одной костью, получите 10% от суммы;

если бросите «шеш» (шесть) двумя костями, получите 100% суммы;

если бросите «шеш» (шесть) тремя костями, получите в 3 раза больше;

если бросите «шеш» (шесть) четырьмя костями, получите в 10 РАЗ больше потраченной суммы ОБРАТНО!

Заработанную сумму вы сможете потратить сразу либо до 31-го декабря 2023-го года в любом магазине сети. Отметим, что один чек вам дает один шанс на участие.

Радующая кампания порадует также онлайн-покупателей. При доставке ваших заказов с сайта kontakt.az вам будет предъявлен чек о покупке. С этим чеком вы сможете прийти в любой магазин «Kontakt» и бросить кости.

Так, чтобы привлечь удачу в свою жизнь, достаточно сделать покупку в магазинах сети. «Kontakt» поздравляет вас с наступающим Новым годом!