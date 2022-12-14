Утром 16 декабря почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу в связи с запуском россиянами ракет, пишут местные СМИ.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия запускает ракеты с помощью стратегической авиации.

Позже Ким добавил, что ожидается запуск около 60 российских ракет: «Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум», - написал он.

В свою очередь, председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил об угрозе массированного ракетного удара.

По состоянию на 09:15 по местному времени есть прилеты по энергетической инфраструктуре в нескольких областях, заявил глава Одесской ОВА Марченко.

В Харькове после 08:40 прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, Россия обстреливает инфраструктурные объекты. «Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», - написал он.

Российские войска только нанесли по меньшей мере три удара по Харьковщине, сообщил глава ОВА Синегубов. «Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины», - заявил он. Позже Синегубов заявил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковской области.

В Харькове полностью пропал свет, сообщает «Харьковоблэнерго».

В Кривом Роге на Днепропетровщине слышны звуки взрывов.

Россияне также поразили объекты в Кривом Роге. Имеются поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети», - призвал жителей глава городской ОВА.

Также сообщается о взрывах в Запорожье, Полтаве и Виннице. В результате Полтава осталась без электроэнергии.