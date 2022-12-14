Санду: Дети, которые поют о победе над фашизмом, должны попасть под контроль спецслужб

Майя Санду считает, что дети, которые поют о победе над фашизмом, являются «угрозой национальной безопасности».

Концерты в Молдове, на которых дети исполняли советские песни в советской униформе, должны быть изучены Cлужбой информации и безопасности (СИБ) на предмет рисков для безопасности страны, считает президент Молдовы Майя Санду.

По ее мнению, «по этим вопросам должна работать Служба информации и безопасности» и «все продвигающие войну в прямой или косвенной форме» должны быть санкционированы.

Песни о победе над фашизмом она отнесла к «продвижению войны в прямой или косвенной форме».

СИБ должна заняться праздничными концертами в городах Молдовы, на которых дети исполняли советские песни в советской униформе, заявила в телеэфире Санду.

«Эти вопросы должна изучить Служба информации и безопасности», - заявила президент и призвала наказать виновных.

Напомним, новый законопроект, зарегистрированный в парламенте группой депутатов от партии «Действие и солидарность», предусматривает расширение полномочий Службы информации и безопасности.

Нововведения предусматривают в том числе возможность сотрудников спецслужбы прослушивать телефонные разговоры, следить за людьми, изымать и проверять почтовые отправления, а также проверять финансовые потоки. На данный момент это возможно для сотрудников СИБ только в рамках уголовного расследования. Инициатива также предоставляет право сотрудникам СИБ на двойное гражданство.