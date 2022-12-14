Центробанк Азербайджана поднял учетную ставку
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 базисных пункта - до 8,25%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные ЦБА.
В информации ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора увеличен с 5% до 6,25%, верхний – сохранен на уровне 9,25%.
Данное решение вступает в силу с 16 декабря.
В последний раз ЦБ повышал учетную ставку 28 октября 2022 года – на 25 б.п. – до 8%.
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