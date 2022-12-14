Очередные машины снабжения российских миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехали по Лачинской дороге, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана.

В соответствии с ранее согласованным порядком сегодня участниками акции созданы условия для беспрепятственного, свободного передвижения автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту. На этих автомобилях армянам будет доставлена гуманитарная помощь.

Это очевидное доказательство того, что азербайджанские мирные протестующие не блокировали Лачинскую дорогу, как это пытается представить армянская сторона.