Financial Times: Греф и Набиуллина не смогли убедить Путина не вторгаться в Украину

За месяц до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, глава Сбербанка России Герман Греф и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, доверенные лица Путина по экономическим вопросам, посетили его резиденцию в Ново-Огарево, чтобы проинформировать о возможных последствиях западных санкций, пишет издание Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По их данным, Греф выступил перед Путиным с 39-страничной презентацией, предупредив российского президента о катастрофических последствиях, которые могут последовать, если напряженность вокруг Украины, которая уже тогда достигла апогея, еще больше обострится.

Набиуллина и некоторые другие российские чиновники высшего звена разделяли опасения Грефа и помогли подготовить презентацию, которая предупреждала, что жесткие санкции за Украину могут вызвать панику на финансовых рынках и отбросить российскую экономику на десятилетия назад.

По словам нескольких людей, знакомых с этим вопросом, пока Греф рассказывал о возможных последствиях, Путин прервал его и спросил, что Россия должна сделать, чтобы избежать худших из санкций, говорится в статье.

Как пишет издание, неспособность Путина прислушаться к предупреждениям «опустошила технократов»: «Я никогда не видел (Грефа) таким. Он был совершенно потерян, в состоянии полного шока», - сказал человек, видевший Грефа в первые дни войны.