Трехсторонние переговоры по Лачинской дороге, в которых участвовали российские миротворцы, представители властей Азербайджана и армян Карабаха, не увенчались успехом, сообщают армянские СМИ со ссылкой на информацию от источника, близкого к российским миротворцам.

«Русские, так как они были очень заинтересованы в поиске решения, призвали армянскую сторону к компромиссу, а мы предложили азербайджанской стороне: вы открываете дорогу и восстанавливаете подачу газа, мы позволяем небольшой группе в сопровождении нас посетить месторождения для мониторинга. После более суток раздумий Азербайджан отказался, заявив, что это нужно сделать в обратном порядке. Сначала вы разрешите нам пройти к шахтам для наблюдения, потом мы откроем дорогу и восстановим подачу газа. Естественно, армянская сторона отказалась, они не согласились на наше предложение, и переговоры зашли в тупик...», - говорится в публикации.