Депутат предложил создать пограничные таможенные пункты на Лачинской дороге
Азербайджан должен создать пограничные таможенные пункты на Лачинской дороге, предложил депутат Али Масимли, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.
«Мы должны донести до других стран и организаций, требующих открытия дороги Лачин - Ханкенди, что Азербайджан не блокирует дороги, а строит и создает новые на территориях, превращенных Арменией в руины в период оккупации, приносит мир и безопасность на Южный Кавказ, создает новые возможности для сотрудничества. Мирная акция на дороге Лачин - Шуша - это протест народа Азербайджана против продолжающихся провокаций и мародерства армянской стороны, результат недовольства деятельностью миротворцев. Миротворцы не выполнили своих обязанностей в рамках Трехстороннего заявления от 10 ноября, следовательно, мы должны организовать свои таможенные и пограничные пункты на Лачинской дороге», - сказал Масимли.