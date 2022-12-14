Азербайджанское общество отрицательно оценивает деятельность российских миротворцев, следует из результатов опроса, проведенного среди населения Центром социальных исследований с 5 по 11 декабря 2022 года.

Согласно результатам, 81,8% респондентов отрицательно относятся к российским миротворцам. Положительное отношение к миротворцам выразили 6,9% опрошенных, 11,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В ходе опроса респонденты также выразили свою позицию, ответив на вопрос «Что вы думаете о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе?» Судя по результатам, есть разные мнения по этому вопросу. Так, 49,0% опрошенных считают, что миротворцы покинут Карабах, когда истечет пятилетний срок. При этом 37,2% респондентов относительно продолжительности их пребывания в Карабахе ответили неопределенно. 13,8% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.