Али Асадов ознакомился с представительством SOCAR в Грузии
16 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках официального визита в Тбилиси ознакомился с административным зданием представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, сообщили в пресс-службе Кабмина.
Премьер-министр и члены официальной делегации Азербайджана были проинформированы о деятельности представительства SOCAR в Грузии.
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