Граждане Азербайджана купили недвижимость в Армении

Заместитель председателя Комитета кадастра Армении Арман Петросян заявил журналистам о гражданах Азербайджана и Турции, которые владеют недвижимостью в Армении.

По его словам, процент сделок с недвижимостью при участии граждан Азербайджана и Турции небольшой. «В случае с гражданами Турции – меньше 100, в случае с гражданами Азербайджана – меньше одного десятка. Они не азербайджанцы по национальности», – отметил Петросян.

В Армении зарегистрировано 450 тыс. квартир, если у граждан Турции будет, например, 50 квартир, это, считает Петросян, «никакой тревоги с точки зрения безопасности не вызывает».