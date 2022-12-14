Информация о новой спецоперации в Нахчыване не соответствует действительности

В местных СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что Служба государственной безопасности начала расследование в центральной больнице Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что главный врач больницы Забур Багиров, заведующая приемным отделением Рамида Багирова и замглавврача по лечебной работе Рамазан Аббасов якобы были доставлены в Главное управление СГБ в Нахчыване.

Как удалось выяснить haqqin.az, распространяемая в СМИ данная информация не соответствует действительности.