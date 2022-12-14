В Баку продолжается процесс по делу о жестоком убийстве 18-летней давности

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу Фарида Мамедли и Анара Агаларова, обвиняемых в убийстве 57-летней Рахили Джалиловой и ее 15-летней внучки Айгюн Азизовой, совершенном 18 лет назад на территории Ясамальского района.

Как передает haqqin.az, государственный обвинитель потребовал приговорить Фарида Мамедли к 15 годам, а Анара Агаларова - к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Судебный процесс продолжится 19 декабря.

В ходе следственных мероприятий, проведенных Генпрокуратурой и Министерством внутренних дел, было установлено, что гражданин Анар Агаларов с целью завладения значительным имуществом Рахили Джалиловой, в сговоре с ныне покойным Теймуром Мамедовым и Фаридом Мамедли незаконно проникли в принадлежащую ей квартиру и, нанеся многочисленные ножевые ранения, убили Рахилу Джалилову и Айгюн Азизову, забрав 600 долларов.

На основании собранных доказательств Фариду Мамедли и Анару Агаларову были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 120.2.1 (умышленное убийство группой лиц), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.6 (убийство с целью сокрытия другого преступления или смягчения его совершения) и другим статьям.