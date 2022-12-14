Сенат США утвердил рекордный военный бюджет на 2023 год

Сенат США одобрил рекордный военный бюджет (National Defense Authorization Act — NDAA) в размере $858 млрд, это на $45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден. Как сообщает Reuters, не менее $800 млн из этой суммы будет потрачено на военную помощь Украине.

Документ был принят подавляющим большинством голосов: 83 сенатора проголосовали «за» и только 11 — против. Ранее бюджет одобрила Палата представителей. Ожидается, что Байден подпишет его в ближайшее время.

Военный бюджет на 2023 год включает расходы на увеличение заработной платы военнослужащих, закупку новых вооружений, в том числе кораблей и истребителей F-35, а также на выделение дополнительных средств для разработки гиперзвукового оружия. Кроме того, NDAA предполагает выделение средств на поддержку Тайваня и Украины в ее борьбе с российским вторжением. В частности, США планируют восполнять запасы техники, имеющейся в распоряжении Киева, и поставлять критически важные для продолжения войны боеприпасы.

В Кремле ранее заявили, что проект американского военного бюджета носит «беспрецедентно конфронтационный характер» по отношению к России.

Предыдущий военный бюджет США составлял $740 млрд.