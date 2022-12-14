Миротворцы вновь не создали условий для осмотра месторождений

Делегация, состоящая из представителей Министерств экономики, Минэкологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold, провела встречу в штабе российских миротворцев, сообщил руководитель мониторинговой группы Масим Мамедов.

На встрече было еще раз отмечено, что в соответствии с представленной дорожной картой должен быть осуществлен осмотр месторождений золота «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли», решены вопросы организации соответствующих работ по мониторингу и инвентаризации.

В очередной раз не были созданы необходимые условия для проведения мониторинговой группой осмотра месторождений и не достигнуто выполнение поставленных задач.

Члены мониторинговой группы еще раз отметили, что незаконная эксплуатация месторождений должна быть прекращена, должны проводиться комплексные мониторинговые работы территории.